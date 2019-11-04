نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، قصيدة تتضمن عبارات بالعتاب، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب "تركي" في قصيدته:

من العشم بـ أعاتبك

ومن باب المحبة

عايزك تسمعنى حبه

وتفهم قصدى إيه

بقى يعني عشان بـ أحبك

يبقى رد الغلاوة

جرح وبعد وقساوة

قصرت معاك في إيه!

ده مفيش حد اتعمله

ياحبيبى اللي اتعملك

حلف قلبك وقوله

بعد مني مين فاضلك!

راجع نفسك وفكر

قبل الزعل ما يكتر

مش عايز أشيل في قلبي

وأبعد من غير ما أقولك

يأتي هذا المنشور، بعدما كتب آل الشيخ منشورًا يسرد فيه تفاصيل حلم رآه بعد وصوله إلى القاهرة.

وكتب آل الشيخ: "نمت وحلمت حلم اللهم اجعله خير وعاوزكم تفسروه لي.. حلمت إني باكل بليلة من عربية اسمها الشحات وكان طعمها حلو أوي.. صحيت من الحلم ظهري واجعني وحطيت لزقة.. إن شاء الله خير".

ويتواجد تركي آل الشيخ حاليًا في القاهرة، وذلك بعدما وصل مصر، مساء الأحد، ونشر صورة له مع النجم الإسباني خوسيه ماريا جوتي، نجم ريال مدريد السابق، وكتب عليها: "مع أسطورة ريال مدريد ومنتخب إسبانيا جوتي في القاهرة ومفاجأة".

وكان "آل الشيخ" قد أعلن منذ فترة عن نهاية الأزمة بينه وبين مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، وأكد تنازله عن كافة القضايا التي رفعها ضد مجلس إدارة القلعة الحمراء من قبل، كما أرسل رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وفدًا للاطمئنان على صحة محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.