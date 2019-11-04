تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط، منذ قليل، من تصفية المتهم الرئيسي في قتل ضابط شرطة بقنا، أثناء مطاردة أمنية في جبال أسيوط.

وقال مسؤول أمني في مباحث قنا، إن الأجهزة الأمنية في المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بأسيوط، توصلت إلى مكان اختباء المتهم الرئيسي في قتل الرائد باسم فكري، رئيس مباحث قوص بقنا، أثناء مشاركته في حملة أمنية لضبط الخارجين عن القانون في مركز قفط، منذ الخميس الماضي.

وأضاف المصدر أن المتهم يدعى وليد صديق وشهرته وليد البح، وأنه فور وصول القوات إلى مكان اختباء المتهم بجبال أسيوط، بادرهم بإطلاق النيران، ما دفع القوات إلى مبادلته إطلاق النيران، ما أسفر عن مصرعه.