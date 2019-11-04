تكرِّم اللجنة العليا للمهرجان الدولي الأفريقى العربي للطهاة في دورته الأولى، برئاسة خالد فؤاد، الفنانة أمل رزق، تقديرًا لأعمالها الفنية المتميزة، يوم 20 نوفمبر الجاري، بمدينة شرم الشيخ.

وقال فؤاد، في بيان، إن إقامة المهرجان بمدينة شرم الشيخ جاء دعما للجهود المبذولة من كافة الجهات، وأيضاً لتنشيط السياحة عبر استضافة عدد من الدول المشاركة في المهرجان، ما يعكس أن مصر بلد الأمن والأمان.

وتابع: تزامنا مع عودة السياحة البريطانية والروسية سيقوم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بتجميع شيفات فنادق شرم الشيخ لمسابقة دولية برعاية شركات عالمية دعما للسياحة فى مصر.

وأوضح فؤاد أن الدول المشاركة في المهرجان هي "مصر، الصين، سوريا، فلسطين، الجزائر، المغرب، ليبيا، كوريا، السعودية، الإكوادور، ولبنان"، لافتاً إلى أن المهرجان سيقام في الفترة من 16 لـ 20 نوفمبر الجاري.