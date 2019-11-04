قال المحلل السياسي أسعد بشارة، إن السلطة اللبنانية لا تريد أن تعطي أي مكسب للبنانيين الذين تظاهروا في الشارع، وهو ما أدى إلى استمرار التظاهرات لليوم التاسع عشر تواليًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن طبيعة التحرك الشعبي تغيرت من قطع دائم للطرقات إلى قطع عند الحاجة إلى الطرقات، معتبرًا أن ذلك من أهم الأمور التي أصبح الحراك يتميز بها، حيث حيوية القرارت التي تتُخذ لكيفية ترتيب الاحتجاج في كل المناطق اللبنانية، مشددًا على أن هذا ما تخشى السلطة منه.

وتابع أن تكليف الحريري برئاسة الحكومة الجديدة بدأ قبل التسمية، مشيرًا إلى أن ذلك يعد مخالفة دستورية يقوم بها رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث لم يحدد موعدا لتسمية رئيس مكلف، الذي يؤلف الحكومة بدوره: "يريدون إنتاج تشكيلة حكومية مسبقًا قبل أن يسموه ويصبح دستوريًا رئيسًا مكلفًا".

وعن الاجتماع بين رئيس الوزراء المستقيل سعد الحريري، وجبران باسيل وزير الخارجية، أكد بشارة، أن الأول يرفض رفضًا مطلقًا أن يكون الثاني في التشكيلة الحكومية الجديدة، بينما الثاني يصر: "والجميع ينتظر موقف حزب الله، لأنه يرى لا مفرا من إعادة الحريري، وأن أي شخصية سنية أخرى غير قادرة على تشكيل الحكومة".