فيديو.. إيران تعترف رسميا على لسان وزير خارجيتها بـ"بغسيل الأموال"

اعترفت إيران رسميا على لسان وزير خارجيتها محمد جواد ظريف، بأن غسيل الأموال في طهران بات يبلغ مليارات الدولارات، وذلك خلال كلمة أدلى بها أمام البرلمان، وسبق لظريف أن تعرض لانتقادات داخلية بالجملة، بعد أن تحدث في مناسبات سابقة عن تفشي غسيل الأموال في إيران، حسبما ورد في تقرير عرضته قناة "مداد نيوز" السعودية، على موقع "يوتيوب".

جاء ذلك خلال جلسة استجواب علنية أمام البرلمان، حيث قال ظريف "هناك مجموعات ضغط لها مصالح شخصية. الآن، يمكنك مشاهدة ما قاله سلطان العملات"، حيث أشار وزير الخارجية إلى وحيد مظلومان المعروف باسم "سلطان العملات"، الذي أعدم في ديسمبر 2018 بتهمة امتلاك طنين من العملات الذهبية للتلاعب بسوق الذهب المحلية.

وقبل نحو عام، قال ظريف إن "أولئك الذين يربحون مليارات الدولارات من هذه العمليات ينفقون الملايين من دخولهم المفاجئة، لمنع إقرار تشريعات تتعلق بالشفافية"، ووقتها اتهم وزير الخارجية بشكل ضمني، هيئات حكومية لم يحددها، بتصعيد حملة ضد اقتراحات الرئيس حسن روحاني لمكافحة غسيل الأموال.

وتابع ظريف: "غسل الأموال حقيقة واقعة في بلدنا، وهناك الكثير ممن يستفيدون منه"، وكرر تلميحاته إلى أن كيانات قوية تمنع التشريعات اللازمة للتصدي للظاهرة.