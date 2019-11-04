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"لجنة المصالحات" تنهي خلافا بين قبيلتين في قنا بسبب قطعة أرض

السعودية تحدد فترة العمل الليلي ومزايا وتعويضات العمالة

السعودية تحدد فترة العمل الليلي ومزايا وتعويضات العمالة

بدء تنفيذ نموذج الأغطية الشبكية لبالوعات الصرف الصحي المطور بالخانكة

بدء تنفيذ نموذج الأغطية الشبكية لبالوعات الصرف الصحي المطور بالخانكة

فيديو.. إيران تعترف رسميا على لسان وزير خارجيتها بـ"بغسيل الأموال"

فيديو.. إيران تعترف رسميا على لسان وزير خارجيتها بـ"بغسيل الأموال"

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دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

النادي الإعلامي يسلم صحفي "الوطن" جائزة المركز الأول للتميز الصحفي

النادي الإعلامي يسلم صحفي "الوطن" جائزة المركز الأول للتميز الصحفي

لذوي الإعاقة.. إزاي تحجز شقة في الإعلان الـ12 من "الإسكان"

لذوي الإعاقة.. إزاي تحجز شقة في الإعلان الـ12 من "الإسكان"

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الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

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