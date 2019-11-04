جدول عروض بانوراما الفيلم الأوروبي الـ12 وأماكن السينمات

تقدم سينما زاوية والزمالك، عروض بانوراما الفيلم الأوروبي في دورته الـ12، التي يُعرض خلالها أكثر من 60 فيلما، في الفترة من 6 حتى 16 نوفمبر الجاري، وتستعرض "الوطن" جدول العروض والمواعيد وأماكن السينمات على النحو التالي..

جدول عروض بانوراما الفيلم الأوروبي

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عناوين سينما زاوية والزمالك

سينما زاوية

15 شارع عماد الدين، وسط البلد

سينما الزمالك

13 شارع شجرة الدر، الزمالك

وتشمل دورة 2019 أقسام "هنا وهناك: أفلام بلا حدود"، قسم "أفلام الأسرة والطفل" و"الأفلام الروائية الطويلة" و"مخرجون صاعدون" و"الأفلام التسجيلية" و"علامات سينمائية"، قسم "سينما أنياس فاردا" الذي سيعرض من خلاله بعض من الأفلام التسجيلية للمخرجة الراحلة "أنياس فاردا"، إضافة إلى قسم "عروض خاصة".