أعلن المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، أنه تم الكشف على 4556 مواطن ضمن فعاليات القوافل الطبية التي نظمتها مديرية الصحة بمراكز الفشن وسمسطا وناصر، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف القوافل الطبية لتحسين مستوى الخدمة الصحية بالقرى.

واستعرض محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، التقرير النصف الشهري لجهود مديرية الصحة بالمحافظة، حيث نظمت إدارة القوافل الطبية بالمديرية 3 قوافل الأولى بقرية "الجفادون" بمركز الفشن يومي 16 و17 أكتوبر الماضي، والقافلة الثانية بقرية "التضامن" بمركز سمسطا يومي 23 و24 أكتوبر الماضي، فيما تم تنظيم القافلة الثالثة بـ"جزيرة أبوصالح" بمركز ناصر، يومي 30 و31 من نفس الشهر.

وتمكنت القوافل الثلاث من الكشف على 4556 مواطنا بتلك القرى، فضلاً عن إجراء معمل دم لـ 368 مواطنا، و78 معمل طفيليات، و57 حالة أشعة، واستصدار 58 قرار للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل 35 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج، وعمل أشعة لموجات فوق صوتية لعدد 88 حالة.

كما تضمنت فعاليات القوافل تنظيم ندوات للتثقيف الصحي حضرها 415 مواطنا، والتي تناولت موضوعات: الالتهاب الكبدي الفيروسي، وتنظيم الأسرة، والرضاعة الطبيعية، والنظافة الشخصية، والتغذية السليمة، وأورام الثدي، والأمراض غير السارية، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد من الحالات.