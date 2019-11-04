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جامعة أسيوط تعلن القائمة المبدئية للمرشحين بانتخابات الطلاب

جامعة أسيوط تعلن القائمة المبدئية للمرشحين بانتخابات الطلاب

عماد الدين حسين: حرية الرأي التي تطبق في أي زمان ومكان وهم كبير

عماد الدين حسين: حرية الرأي التي تطبق في أي زمان ومكان وهم كبير

النص الكامل.. مواد مشروع قانون هيئة المتحف المصرى الكبير بعد التعديل

النص الكامل.. مواد مشروع قانون هيئة المتحف المصرى الكبير بعد التعديل

إصابة سائق قطار المنصورة في الرأس وتعيين طاقم آخر لاستكمال الرحلة

إصابة سائق قطار المنصورة في الرأس وتعيين طاقم آخر لاستكمال الرحلة

المهدي عن تقدم مصر للمركز 28 في جودة الطرق: الإرادة السياسية وراء الإنجاز

المهدي عن تقدم مصر للمركز 28 في جودة الطرق: الإرادة السياسية وراء الإنجاز

"الآثار" تنظم حفل عشاء موسيقي للدورة 12 للمؤتمر الدولي لعلماء المصريات

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توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. احتمال سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء

توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. احتمال سقوط أمطار الثلاثاء والأربعاء

نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

نعي جدة راجح ونفي الشائعات.. والد شهيد الشهامة "مبادئ لا تتجزأ"

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

دروس مجانية بعد صلاة الجمعة صدقة جارية من مدرس إنجليزي

النادي الإعلامي يسلم صحفي "الوطن" جائزة المركز الأول للتميز الصحفي

النادي الإعلامي يسلم صحفي "الوطن" جائزة المركز الأول للتميز الصحفي

لذوي الإعاقة.. إزاي تحجز شقة في الإعلان الـ12 من "الإسكان"

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