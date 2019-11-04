حصلت "الوطن" على التفاصيل الكاملة خلف واقعة العثور على جثة أجنبي وخادمته عاريين داخل حمام شقة سكنية، بشارع الخلفاء الراشدين، بالهرم.

ورجحت التحريات أن المتوفيين أقاما علاقة حميمة فى الحمام، ولفظا أنفاسيهما الأخيرة نتيجة الاختناق عقب تسريب غاز، مع بخار المياه بالحمام.

وصرحت النيابة بدفن جثتي المتوفيين عقب ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال والد السيدة، التى تعمل خادمة لدى "الأجنبي"، وقال إن ابنته تعمل لديه منذ سنوات، وأنها توجهت إليه يوم الجمعة ولم ترد على الهاتف، حتى صباح اليوم، وعندما توجه بصحبة ابنه وطرقا الباب لم يفتح أحدـ وتمت الاستعانة بالجيران والشرطة، وتبين أن ابنته والرجل الأجنبي متوفيين عاريين داخل الحمام.. وحرزت النيابة "خمور ومنشطات جنسية".

وأفادت التحريات والتحقيقات التي جرت تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، واللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، بأن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثتين عاريتين داخل حمام شقة بالهرم.

وانتقلت القوات الأمنية تحت قيادة العقيد أسامة عبدالفتاح رئيس المباحث الجنائية لقطاع غرب الجيزة، وتبين من خلال الفحص والتحري، أنَّ الجثة لشخص يحمل الجنسية الأجنبية (74 عامًا)، والجثة الثانية لسيدة تدعى "أ.ش" (38 سنة) تعمل خادمة لديه، وعثر عليهما عاريان داخل دورة مياه الشقة، وتبين من خلال المناظرة عدم وجود أي إصابات، ورجحت التحريات أنَّهما كانا يستحمان ولفظا أنفاسهما الأخيرة بعد اختناقهما بغاز السخان.