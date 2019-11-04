أحال محمد عراقى، مدير إدارة بنى سويف التعليمية، واقعة تعدى ولى أمر تلميذ على مديرة مدرسة ابتدائية إلى التحقيق بالشئون القانونية، إثر رفض مديرة المدرسة التصريح لولى أمر التلميذ بخروج ابنه من المدرسة قبل انتهاء اليوم الدراسى.

كانت مدرسة الناصر الابتدائية التابعة لإدارة بنى سويف التعليمية، شهدت حدوث مشاجرة بين مديرة المدرسة وتدعى «عزة ع.ع»، 48 عاماً، و«محمد م.ع»، 44 عاماً، حاصل على دبلوم، بسبب رفض مديرة المدرسة اصطحاب ولى الأمر لابنه قبل انتهاء اليوم الدراسى.

المديرة رفضت اصطحابه لنجله قبل انتهاء المواعيد

وتبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين عقب طلب ولى الأمر اصطحاب ابنه قبل انتهاء مواعيد اليوم الدراسى بالمخالفة للتعليمات، حيث اعترض والد التلميذ، وتطور الأمر إلى مشاجرة بين الطرفين تعدى كل منهما على الآخر، ما أسفر عن إصابة مديرة المدرسة بجرح فى اليد اليمنى، وولى الأمر بكدمات وسحجات بالعضد الأيمن، وحرر الطرفان محاضر بقسم الشرطة ضد بعضهما، وبعد تدخل الوسطاء، تنازل الطرفان عن المحاضرة المحررة، وجرى عقد جلسة صلح بينهما، انتهت بتراضى الطرفين.

وقال محمد عراقى، مدير إدارة بنى سويف التعليمية، إن الإدارة حررت مذكرة بالواقعة وأحالتها للشئون القانونية بالإدارة، بعد علم المسئولين بالواقعة، مشيراً إلى أن الطرفين تصالحا بعد تحرير محاضر شرطة، وأضاف أن التحقيقات فى الواقعة مستمرة بعيداً عن اتفاق الطرفين على الصلح.