قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، اليوم الإثنين، إن مكاتب رعاية الشباب بكليات الجامعة لم تتلق أية طعون ضد المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2019/ 2020، وذلك عقب إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم فتح باب الترشح، وسحب وتقديم الاستمارات يوم 30 أكتوبر الماضي، وتم إعلان الكشوف المبدئية للمتقدين لخوض الانتخابات أمس الأحد، وأن إجمالى عدد الطلاب الذين تقدموا بطلبات الترشح بلغ 366 طالبا وطالبة على مستوى الجامعة.

وأشار "النجار" إلى أن الجدول الزمني للانتخابات يتضمن إعلان الكشوف المبدئية للمرشحين 3 نوفمبر، وتلقى وفحص الطعون 4 نوفمبر، وإعلان الكشوف النهائية 5 نوفمبر، والدعاية الانتخابية 6 نوفمبر، وإجراء الجولة الأولى للانتخابات بالكليات والفرز وإعلان النتائج 7 نوفمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وإجراء جولة الإعادة 11 نوفمبر.

وكشف أن انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات 12 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات 13 نوفمبر، وينتهي مارثون الانتخابات باختيار أمناء اللجان ومساعديهم على ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة 14 نوفمبر، كما وجه بضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات، ونشر ثقافة الترشح والممارسة الديمقراطية بجميع كليات الجامعة، مؤكدًا على ضرورة أن تتحلى العملية الانتخابية بالشفافية والمصداقية، وفتح مجال للمنافسة الديمقراطية بين الطلاب، لبناء جيل قادر على بناء مستقبل مصر والنهوض بها.