نددت دولة ألمانيا بتسريع إيران تخصيب اليورانيوم، داعية طهران للعودة للاتفاق النووي، وذلك حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز عربية".

وأعلنت إيران، اليوم، أنها باتت تنتج 5 كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب يوميا، أي أكثر بعشر مرات مما كانت تنتجه قبل شهرين، عندما أعلنت وقف التزامها ببعض القيود على برنامجها النووي الواردة في الاتفاق النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015.

جاء الإعلان، عبر التليفزيون الإيراني، على لسان علي أكبر صالحي نائب رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، وأعلن صالحي أن بلاده صممت نموذجين جديدين لأجهزة الطرد المركزي المتطورة بدأ اختبار أحدهما.

كانت إيران قبلت بموجب اتفاق فيينا في يوليو 2015 مع الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا والصين والمملكة المتحدة وألمانيا، بالقيام بخفض كبير لأنشطتها النووية لضمان طابعها السلمي، في مقابل رفع لقسم من العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الايراني.

وأثر انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق الدولي في مايو 2018 وفرضها مجددا عقوبات مشددة على إيران تحرمها من المنافع الاقتصادية التي كانت مؤملة، بدأت إيران في مايو 2019 وقف الالتزام ببعض تعهداتها الواردة في الاتفاق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وباتت تنتج يورانيوم مخصبا بنسبة تفوق الحد المقرر في الاتفاق وهو 3,67%، كما أنها لم تعد تلتزم بحد 300 كلج الذي يفرضه الاتفاق بالنسبة لمخزونها من اليورانيوم المخصب.