"البلاك فرايداي" يشعل المنافسة بين الشركات.. وتخفيضات تصل إلى 80%

اشتعلت المنافسة بين شركات التجارة الإلكترونية فى مصر، استعداداً للدخول فى عروض «البلاك فرايداى»، حيث أعلنت الشركات عن تخفيضات تصل إلى 80% على المنتجات المتاحة على منصتها، فيما أكدت تقارير صادرة مؤخراً أنه من المتوقع أن ينمو حجم قطاع التجارة الإلكترونية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 28.5 مليار دولار بحلول عام 2022، مرتفعاً من 8.5 مليار دولار عام 2017.

وأعلنت منصة التجارة الإلكترونية «جوميا مصر»، عن الكثير من العروض التى ستستمر لمدة 4 جمعات خلال الشهر الحالى، وقالت الشركة عبر موقعها الإلكترونى، إن هناك فرصة كبيرة لعملائها للفوز بسيارة ملاكى، وذلك عن طريق الاشتراك فى المسابقة، التى يُشترط فيها أن يتم الشراء عبر تطبيق جوميا خلال أيام الجُمعات الأربعة بقيمة لا تقل عن 500 جنيه، وتابعت «جوميا» أن هناك عروضاً أخرى تسمى «الكاش باك» بقيمة 20%، إلى جانب عروض الفلاش سيل والمتاحة عبر تطبيق جوميا.

الشركات: السوق المصرية الرائدة عربياً فى معدلات النمو

فيما أعلنت شركة «سوق دوت كوم»، المملوكة لشركة أمازون العالمية، عن عدد كبير من العروض والتخفيضات التى ستطلقها تزامناً مع عروض «البلاك فرايداى»، وقالت الشركة عبر موقعها الإلكترونى إنها ستطلق تخفيضات ستصل إلى 50% على بعض المنتجات.

وأعلن موقع وتطبيق «نون. كوم» للتجارة الإلكترونية عن إطلاق عروض الجمعة الصفراء خلال موسم الخصومات الشهير دولياً باسم «الجمعة السوداء» أو Black Friday، الذى يتزامن مع يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر كل عام، وقال طارق فاضل، نائب المدير التنفيذى للشركة لـ«الوطن» إن عروض «الجمعة الصفراء» تبدأ على منصة «نون. كوم» يوم 24 نوفمبر الحالى وتستمر لمدة أسبوع كامل، أى حتى نهاية الشهر.