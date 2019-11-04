أكد محمد وهب الله، الأمين العام لاتحاد عمال مصر، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن إقرار لجنة القوى العاملة فى البرلمان تعديلات قانون الخدمة المدنية لفتح التسويات للموظفين بعد إغلاقه جاء انتصاراً للعمال المجتهدين، الذين حرصوا أثناء عملهم على استكمال دراستهم لتطوير أنفسهم من أجل الترقى الوظيفى.

وقال «وهب الله»، لـ«الوطن»، إن التسوية الوظيفية تعكس حرص الدولة على الاهتمام بمنظومة العمل وتطوير العمال، فى ظل خوض الدولة معركة الإصلاح الاقتصادى، مضيفاً أن التعديل المقترح لنص المادة 23 يفتح باب التسوية للموظفين دون وضع فترة زمنية معينة، كما هو موجود فى التشريع الحالى المحدد بـ3 سنوات.

وأشار إلى أن ملف التسويات من الملفات المهمة، خاصة أن البرلمان تلقَّى العديد من الشكاوى بشأنها، مؤكداً أن التعديل المقترح يترك للسلطة المختصة جواز الموافقة أو رفض التسوية.

من جانبه، قال أحمد الدبيكى، رئيس النقابة العامة للعاملين بالعلوم الصحية، عضو مجلس إدارة اتحاد العمال، إن تعديل ما يتعلق بمواد التسويات يعد إنجازاً بكل المقاييس، ويؤكد حرص الدولة على دعم موظفيها وتطويرهم علمياً، مضيفاً أن المواد المتعلقة بالتسوية فى قانون الخدمة المدنية الحالى لم تكن كافية، وجاءت متناقضة مع قانون رقم 72 لسنة 2019 بشأن الجامعة التكنولوجية، التى تستكمل فيها الدراسة بعد الدبلومات الفنية ليتحول الطالب الفنى من مؤهل فوق متوسط إلى مؤهل عالٍ، ويستطيع الحصول على دبلومة وماجستير.