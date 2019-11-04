بدأت نيابة الدخيلة في الإسكندرية، مساء اليوم الاثنين، التحقيق في واقعة اتهام مطرب المهرجانات الشعبية المدعو "محمد محمود مصطفى"، وشهرته "حمو بيكا"، باقتحام مقر نقابة المهن الموسيقية وسب وقذف الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، اعتراضا على رفض منحه تصريح بالعمل لإقامة حفل بمحافظة دمياط.

وحرر ياسر قنطوش، محامي نقابة المهن الموسيقية، بلاغا بنيابة الدخيلة في الإسكندرية، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة اتهم فيه المذكور باقتحام منشأة عامة، وتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر.

واستمعت نيابة الدخيلة برئاسة المستشار مصطفى المنشاوي، رئيس النيابة، لأقوال المحامي في البلاغ والذي أكد أن الواقعة جرى تسجيلها بواسطة كاميرات المراقبة التابعة لمقر النقابة.

وقال المحامي ياسر قنطوش، إنه تم تفريغ محتويات كاميرات المراقبة التابعة للنقابة في محضر رسمي بنيابة الدخيلة لكونها مقر إقامة المتهم، مؤكدًا بأنه لم يصدر قرارا من النيابة بضبط وإحضار "حمو بيكا" حتى الآن.

وكان مطرب المهرجانات الشعبية "حمو بيكا"، نشر مقطع فيديو لايف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، من داخل مقر النقابة، هاجم فيه الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وأعضاء النقابة، بعد رفض النقابة التصريح له بالغناء في حفل بمحافظة دمياط، وإبلاغ الجهات الأمنية بإيقاف الحفل.

وبعد مرور عدة أيام نشر "حمو بيكا" مقطع فيديو آخر يقدم فيه إعتذارا للفنان هاني شاكر، مرددًا: "أنا أخوك الصغير وخدنا تحت جناحك".