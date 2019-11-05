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واحتل اسم "تركي آل الشيخ" مستشار الديوان الملكي ورئيس هيئة الترفيه السعودية قائمة تريندات جوجل بعد زيارته للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مرتديا الفانلة الحمراء.

ونشر تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، صورة تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وذلك عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، خلال زيارة لرئيس الأهلي للاطمئنان على صحته، وفقاً لما أعلن "آل الشيخ".

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وجه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، الشكر إلى أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، مساء اليوم الإثنين، وذلك من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، في أعقاب زيارته لمنزل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

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استقبل محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، اليوم بمنزله، المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، في زيارة خاصة جمعت بينهما، للاطمئنان على الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي الحالي.

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أسدل الستار مساء اليوم الإثنين، على الخلافات والأزمات التي نشبت بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال الآونة الأخيرة، والتي أشعلت الوسط الرياضي مؤخراً.

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