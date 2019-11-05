طقس اليوم الثلاثاء 5 -11 - 2019 في مصر والدول العربية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية لطقس اليوم الثلاثاء، أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد، مائل للحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، حيث الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار على مناطق من السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فهي معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 20 29

شبين الكوم 19 30

طنطا 19 30

دمنهور 17 29

الإسكندرية 17 27

بلطيم 18 28

مطروح 15 27

بورسعيد 23 26

دمياط 22 26

الزقازيق 19 29

الإسماعيلية 19 29

السويس 20 29

العريش 19 26

شرم الشيخ 22 31

الغردقة 19 31

مرسى علم 19 30

الفيوم 17 30

بني سويف 17 30

المنيا 14 30

أسيوط 14 31

سوهاج 15 31

قنا 15 31

الأقصر 16 32

أسوان 16 33

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 25 37

المدينة 19 35

الرياض 18 32

المنامة 26 32

أبو ظبي 25 32

الكويت 17 31

دمشق 10 23

بيروت 20 25

عمان 12 24

القدس 15 23

غزة 18 26

بغداد 14 29

مسقط 25 30

صنعاء 06 24

الخرطوم 25 38

طرابلس 18 27

تونس 16 27

الجزائر 14 20

الرباط 11 18

نواكشوط 23 35