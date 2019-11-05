أصالة توجه رسالة لنوال الكويتية بعد تعرضها لوعكة صحية: سلامة قلّبك

وجهت الفنانة أصالة رسالة للفنانة نوال الكويتية، بعد تعرضها لوعكة صحية، أمس.

وكتبت أصالة عبر حسابها الشخصي على "انستجرام"، "ياحبيبة الرّوح وياصديقتي القريبة الحنونة الطيّبة.. ألّف سلامة على قلّبك وماتشوفي شرّ، الله يحفظك لعيلتك الكبيرة الّلي صرتي بالنّسبة إلهم المثل الأعلى للرقيّ والفنّ الرفيع المُتقن، سلامة قلّبك وروحك وصوتك ياقلبنا وروحنا وصوتنا نوالتي الغالية".

وكانت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، قد كشفت عبر حسابها الرسمي على تويتر، عن تعرض الفنانة نوال الكويتية لوعكة صحية، تمنعها من إحياء حفلها الغنائي في المملكة العربية السعودية، ضمن موسم الرياض.

ولم تكن هذه المرة هي الأولى التي تتعرض فيها نوال الكويتية، لوعكة صحية، فقد سبق وتعرضت لأخرى في شهر مارس من العام الحاليّ، ولم تكشف عن تفاصيل تلك الوعكة آنذاك، وعادت بعد ذلك نوال الكويتية، لاستكمال نشاطها الفني.