قال الدكتور عمرو حلمي من علماء الأزهر الشريف إنّ الاحتفال بالمولد النبي محمد ﷺ شكر لله تعالى على نعمه، لأن مولد النبي ﷺ نعمة النعم ومبعثه منة المنن، وكان ميلاد النبي ﷺ وبعثته تجديدا لميلاد الإنسان وحياته وعقيدته وأخلاقه وسلوكه وآدابه وعلاقاته العامة والخاصة.

وأضاف حلمي خلال لقاء مع برنامج "القاهرة وناسها" على إذاعة البرنامج العام، أنّ الإنسان قبل ميلاد النبي ﷺ وقبل بعثته لم يكن يعلم لماذا خلق، ولا إلى أين سيصير، وإنّما هي أرحام تدفع وقبور تبلع وبطون بين ذلك لا تشبع، وعندما جاء النبي ﷺ برسالة الإسلام العظمى من رب العالمين كانت تلك الرسالة السامية التي كرمت الإنسان، وبينت له وظيفته، وعلمته ما يجب عليه نحو خالقه، وما يجب عليه نحو نفسه، وما يجب عليه نحو غيره.

وتابع العالم الأزهري أنّ الرسالة المحمدية كرمت الإنسان في ذاته، فصانت له حياته من أي عدوان عليها ومن أي استخفاف بحقوقها، كما كرمته في عقله حيث حرمت عليه تعاطي ما يفسده أو يضره في مأكله أو مشربه أو غير ذلك من شؤون حياته، وكرمته كذلك في ماله فصانت له أمواله التي جمعها من حلال من كل عدوان عليها، وأباحت له أن يجمع ما يشاء من أموال بشرطين، أن يكون جمعه لها من طرق مشروعة، وأن يؤدي حق الله وحق المجتمع في هذه الأموال، ومتى فعل ذلك فلنعم المال الصالح للرجل الصالح، كما كرمته أيضا في عرضه بأن حرمت الإساءة إليه عن طريق الغيبة أو النميمة أو القذف، أو ما شابه ذلك من القبائح.