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مروان محسن:

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برلمانية تطالب بالتحقيق في انتشار عدوى الجديري المائي بين طلاب الشرقية

برلمانية تطالب بالتحقيق في انتشار عدوى الجديري المائي بين طلاب الشرقية

الصحة: الانتهاء من فحص 822 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي

الصحة: الانتهاء من فحص 822 ألف طالب بالصف الأول الإعدادي

فوز فريق جامعة القاهرة بالميدالية البرونزية في مسابقة "IGEM" بأمريكا

فوز فريق جامعة القاهرة بالميدالية البرونزية في مسابقة "IGEM" بأمريكا

عاجل.. إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو

عاجل.. إيران تعلن استئناف تخصيب اليورانيوم في منشأة فوردو

ضبط عصابة "فيلكس" و"نجلاء" لسرقة المنازل في الخانكة

ضبط عصابة "فيلكس" و"نجلاء" لسرقة المنازل في الخانكة

يحدث اليوم.. وزير الاتصالات أمام النواب للرد على 18 طلب إحاطة

يحدث اليوم.. وزير الاتصالات أمام النواب للرد على 18 طلب إحاطة

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الكل شارك في إخماده.. القصة الكاملة لحريق الـ 10 ساعات بمصنع قليوب

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