تستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة لقرائها، متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق تعاملات اليوم الإثنين نوفمبر الحالي على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في بنك المشرق

سجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.27 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك البركة

سجل سعر الريال السعودي في بنك البركة نحو 4.22 جنيه للشراء، و4.35 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.28 جنيه للشراء، و4.31 جنيه للبيع.