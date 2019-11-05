اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع الرئاسي "حياة كريمة"، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، القوى العاملة، التربية والتعليم والتعليم الفني، التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، المالية، والتنمية المحلية، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومسؤولي الجهات المعنية.

وصرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأنّ الدكتور مصطفى مدبولي كلف خلال الاجتماع بالمُتابعة الدورية لسير العمل في مختلف المواقع، والتأكد من تحقيق نسب الإنجاز، كما وجّه بأن تتضمن أعمال التطوير التي يتم تنفيذها في القرى المستهدفة، خدمة الصرف الصحي، مُعتبرا أنّ الخدمة تأتي على رأس الأولويات لسكان القرى.

ووجّه مدبولي بالعمل على الفور في الشبكات بالقرى التي لديها فرصة لتوصيل الصرف الصحي بها على محطات معالجة صرف صحي قائمة، أما القرى التي لا يوجد بها محطات معالجة صرف صحي قريبة تصرف عليها، فيتم تنفيذ شبكة داخلية للصرف الصحي، على أن يتم الصرف على خزانات مجمعة خارج حدود الكتلة السكنية بالقرية، وبذلك يكون تم حل المشكلة، مشيرا إلى تنفيذ ذلك في عدد كبير من الدول.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، أنّ الاجتماع شهد عرض نتائج جهد مجموعة عمل تضم ممثلي وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، ومساعد الأمين العام لمتابعة المشروعات القومية، في إعداد تقرير مُوحد بإجمالي أعداد القرى المستهدف الانتهاء من تطويرها ضمن مشروع حياة كريمة، وتحديد المشروعات في كل محافظة طبقا للمبلغ المعتمد بالخطة الاستثمارية خلال العام المالي الحالي 2019 /2020، مشيرا إلى أنّ كل محافظ سيكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة ضمن المشروع على أرض الواقع، واتخاذ ما يلزم لاستكمال تنفيذ الأعمال المرتبطة بها في الوقت المحدد.

وأشار إلى أنّ القرى المُُستهدف العمل على تطويرها ضمن المرحلة الأولى من المشروع بلغ عددها 143 قرية بـ11 محافظة، وهي أسيوط، سوهاج، قنا، أسوان، البحيرة، الوادي الجديد، المنيا، مطروح، الأقصر، القليوبية، والدقهلية، حيث تقع معظم قرى المرحلة الأولى في الوجه القبلي بنسبة 84%.

ولفت إلى إنفاق نحو 694 مليون جنيه من إجمالي الاعتمادات الاستثمارية الموجهة للمبادرة حتى نهاية الربع الأول من العام 2019/2020، والنسبة الأكبر من الاستثمارات تم تنفيذها في محافظات أسيوط بنسبة 29%، وكفر الشيخ 13%، وقنا 11%، وسوهاج 9%.

ولفت إلى الموافقة على المشروعات في القطاعات ذات الأولوية في كل محافظة، وإيلاء اهتمام خاص بقطاعات الصحة والتعليم، والارتقاء بالمرافق، ورصف الطرق والإنارة وتحسين جودة الحياة، موضحا أنّ الخدمات المقدمة ضمن مشروع حياة كريمة تتنوع لتشمل تطوير البنية التحتية للطرق والكهرباء، والخدمات الصحية، مثل القوافل البيطرية والطبية، وعمليات جراحة العيون، والأجهزة التعويضية، والنظارات الطبية، والخدمات التعليمية، من تطوير الحضانات، ورفع كفاءة المدارس، فضلاً عن الإنفاق على مبادرة سكن كريم.

ونوه المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إلى أنّه يتم العمل بمحور التنمية الاقتصادية من خلال توفير قروض ميسرة للمواطنين من وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، وصندوق تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب التحويلي للراغبين في تعلم أنشطة حرفية من خلال وزارة التنمية المحلية لتمكين الفئات المستهدفة من الالتحاق بسوق العمل.