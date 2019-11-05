ضبط عصابة "فيلكس" و"نجلاء" لسرقة المنازل في الخانكة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط تشكيل عصابي يتزعمه عاطل يدعى "علاء فليكيس" بمعاونة ربة منزل تخصص في سرقة المساكن والأبواب بالخانكة.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ للعميد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي من مباحث مركز شرطة الخانكة، مفادها قيام كل من "علاء ع ع" وشهرته "علاء فليكس"، 37 عاما، عاطل السابق اتهامه في 5 قضايا، و"نجلاء ا ع"، 37 عاما، ربة منزل، السابق اتهامها في 3 قضايا "ممارسة دعارة، تبديد، سرقة"، بتكوينهما تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب كسر الأبواب والمنافذ.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبط المتهمين بأكمنه أعدت لذلك وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بصحتها.

وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بارتكابهما وقائع أخرى، مؤكدين أنهما أنفقا المبالغ المالية المستولى عليها على ملذاتهما.