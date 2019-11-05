فوز فريق جامعة القاهرة بالميدالية البرونزية في مسابقة "IGEM" بأمريكا

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز فريق من طلاب كلية العلوم بالميدالية البرونزية في المسابقة العالمية للهندسة الوراثية IGEM، والتي عقدت في الفترة من 31 أكتوبر وحتى 4 نوفمبر في ولاية بوسطن بأمريكا.

وتركز مسابقة "IGEM" على الأحياء التركيبية "synthetic biology"، وهو مجال يدمج بين علم الأحياء بفروعه المختلفة وبين الهندسة وعلوم الحاسب.

الخشت: دعمنا الفريق بـ350 ألف جنيه للسفر وعرض مشروعهم العلمي

وأشاد "الخشت"، بمشروع الطلاب الفائز بالمسابقة في إيجاد حل لمشكلة نقص المياه بأفكار غير تقليدية، حيث يطور الفريق طريقة لتحلية المياه باستخدام كائنات دقيقة آمنة تكون بديل لوسائل التحلية المكلفة التي تستهلك طاقة كبيرة وتكون ضارة بالبيئة.

وهنأ رئيس جامعة القاهرة، الطلاب بفوزهم في المسابقة العالمية للهندسة الوراثية وتحقيق الميدالية البرونزية، وهم: تسنيم محمد، عائشة هشام، مريم محمد، منة الله محمود، لينا حمزة، يوسف محمود، فاروق عادل، طارق جلال. مؤكدًا قدرة طلاب جامعة القاهرة على خوض المسابقات العالمية والمحلية في العلوم والابتكار والفوز بجوائزها.

وذكر "الخشت" أنه وافق على دعم فريق طلاب كلية العلوم بـ350 ألف جنيه مصري للسفر والاشتراك في المسابقة وعرض مشروعهم، بعدما تأكد من جدية الابتكار ومدى قدر الفريق العلمية.

وقال "الخشت"، إن الجامعة تشجع طلابها على المشاركة بالمسابقات الدولية وتحرص على اتاحة الفرصة أمامهم للإبداع والابتكار والتواصل مع أقرانهم من جميع أنحاء العالم، مؤكدًا دعمه للمشروعات الطلابية التي تهدف لإيجاد حلول مبتكرة للقضايا القومية لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لهم.

من جانبه، أوضح الدكتور عبدالحميد المناوي عميد كلية العلوم، إن المسابقة العالمية للهندسة الوراثية "IGEM" تعتبر من أكبر المسابقات على مستوى العالم في مجال الهندسة الوراثية والأحياء التركيبية، مشيرًا إلى أن فريق كلية العلوم مكون من 8 طلاب من أقسام الأحياء، والتقنية الحيوية، والهندسة، وعلوم الحاسب.