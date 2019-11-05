أعلنت محافظة شمال سيناء عن بيع أكثر من 3000 كراسة شروط لمشروع التجمعات التنموية بمنطقة وسط سيناء، وذلك في منافذ البيع التي حددتها المحافظة ، بالديوان العام ومجالس المدن.

وأكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، أنه تم بيع عدد 2500 كراسة بمكتب ديوان عام المحافظة بالقاهرة، 243 كراسة بديوان عام المحافظة بالعريش، 110 كراسة بمركز ومدينة نخل، 50 كراسة بمركز ومدينة بئر العبد، 12 كراسة بمركز ومدينة الحسنة.

مشيرًا إلى أن بيع كراسات الشروط مستمر حتى 12 ديسمبر القادم نظير مبلغ 50 جنيها للكراسة، على أن يتم تقديم الطلبات في نفس منافذ البيع اعتبارا من 15 ديسمبر القادم وحتى 29 فبراير 2020.