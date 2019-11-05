التضامن تحتفل بمرور 20 عام على إنشأ جمعية تكاتف التعليمية

شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء أمس، حفل "جمعية تكاتف" بمناسبة مرور 20 عامًا على إنشائها ونشاطها في مجال التعليم.

وأعربت وزيرة التضامن، عن فخرها بجمعية تكاتف، مقدمة لمسؤوليها الشكر على دورها خلال الأعوام الماضية.

وقالت وزيرة التضامن: "كمصرية أنا شاكرة لجهود هذه الجمعية وفخورة بعملها كجمعية تميزت برسالتها رغم كل الظروف على مدار الأعوام الماضية".

وأضافت أن دور الدولة المصرية هو أن تتيح المناخ الداعم للجمعيات الأهلية وتيسر لها عملها، مبينة أن ذلك ظهر من خلال إصدار قانون الجمعيات الأهلية، والذي يشجع الجمعيات الأهلية ويحميها ويدعم المتطوعين، مضيفة أن العمل على القانون جاء بالتعاون مع المجتمع المدني، كما سيجرى عرض لائحة القانون التنفيذية عليهم الشهر الحالي.

وذكرت وزيرة التضامن أن من أهم الأدوار التي تقوم بها "جمعية تكاتف" هو إعطاء الأبناء دروسًا مستمرة في أهمية الحفاظ على ممتلكاتهم، مبينة أنَّ الطفل الذي يتعلم ممارسة الغناء والموسيقى والنظام من الصعب أن ينجرف للعنف.

ولفتت وزيرة التضامن إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتم بالتعليم لكونه "قضيتنا الأولى كدولة وكمجتمع مدني".