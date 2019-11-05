أعلن الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "اعرف مركزك"، وذلك عبر صفحة المديرية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في إطارأهمية التواصل الإعلامي والمجتمعي لتعريف الشباب بالانشطة والخدمات التي تقدمها مراكز الشباب والهيئات الشبابية.

أوضح الصبروط أن فكرة المبادرة تتبلور في نشر فيديو لمركز الشباب يتضمن مكان المركز ووسيلة التواصل والأنشطة والخدمات التي يقدمها المركز بهدف تعريف الشباب والإنشاءات الموجوده بمركز الشباب والأنشطة التي يمكنه ممارستها والخدمات التي يقدمها المركز.

تأتي المبادرة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.