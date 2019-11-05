حقوقية رواندية تطالب المؤسسات الأفريقية الوطنية بتخفيف معاناة الهجرة

أعربت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رواندا مادلين نيريري، عن خالص امتنانها للحكومة المصرية على استضافتها المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأفريقية، مشيرة إلى أنّ المؤتمر فرصة لتبادل الممارسات الفضلى فيما يتعلق بحوكمة الهجرة التي تقوم على حقوق الإنسان.

وأكدت نيريري خلال كلمتها في المؤتمر أهمية خلق مجتمع يحتفي بالاختلاف الثقافي والاجتماعي للجميع أينما ذهبوا، مشددة على أنّ حقوق الإنسان الأساسية يجب أن تتمتع دائما بالحماية، والمؤتمر فرصة ذهبية لتبادل الآراء والخبرات.

وأشارت رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في رواندا إلى أهمية التركيز علي كيفية عمل المؤسسات الوطنية ودورها في المساهمة بتخفيف المعاناة التي تحدث خلال الهجرة، مؤكدة دعمها لرئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان محمد فايق، لتعزيز حقوق الإنسان في أفريقيا.