تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة ثان أسيوط بمديرية أمن أسيوط من (سائق - مقيم بدائرة القسم) باختطاف نجله (طالب - سن 13) وتلقيه اتصال هاتفي من هاتف نجله المُختطف أبلغه خلاله شخص مجهول بأن شقيقه (عم المختطف "سائق") مدين له بمبالغ مالية وأنه سيعاود الاتصال به مرة أخرى.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بالتنسيق مع قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى أن (شقيق المُبلغ) مطلوب ضبطه في قضية "قتل"، ومحكوم عليه في 5 قضايا (تبديد، استيلاء)، وأن وراء ارتكاب الواقعة (4 أشخاص - جميعهم مُقيمين بدائرة مركز شرطة أبوتيج).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وتحرير المُختطف وضبطهم عدا أحدهم (جارى تكثيف الجهود لضبطه)، وبحوزة أحدهم (فرد رصاص وطلقتين من ذات العيار)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع الهارب، وقرر أحدهم بأن عم المجني عليه مدين له بمبلغ (760 ألف جنيه) معاملات مالية بينهما في مجال تجارة الخردة، ولرغبته في استرداد المبلغ إتفق مع باقى المتهمين على خطف المجنى عليه، وفي سبيل تنفيذ مُخططهم قاموا بخطفه باستخدام سيارة ملاكي (ملك والد أحدهم)، وإحتجازه بمنزل أحدهم والاتصال بوالده لمساومته على دفع المبلغ المالي نظير إطلاق سراحه، وتم بإرشاد أحدهم ضبط السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.