ماريان خوري: "احكيلي" بحث ذاتي استغرق أكثر من 9 سنوات

عبّرت المخرجة ماريان خوري عن سعادتها بمشاركة فيلمها الوثائقي "احكيلي" في المسابقة الدولية لمهرجان القاهرة السينمائي، في دورته الـ41 التي تنطلق في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر الجاري، والذى يمثل المشاركة المصرية في المسابقة.

تتطرق ماريان في فيلمها، الذى تبلغ مدته 95 دقيقة، إلى موضوعات عن الأمومة والهوية والأصل من خلال محادثات تجريها مع ابنتها سارة، حيث تستكشفان معا مسار 4 أجيال من نساء أسرتهنّ، ويتضمن الفيلم صورًا من أرشيف العائلة ومقتطفات من أفلام السيرة الذاتية للمخرج الراحل يوسف شاهين تكمل هذه الصورة العائلية.

وقالت المخرجة ماريان خوري، لـ"الوطن"، إنها احتاجت فترة طويلة للعمل على الفيلم، حيث بدأت العمل عليه منذ انتهاء فيلمها الأخير "ظلال"، واستغرق أكثر من 9 سنوات، موضحة: "احكيلي يضم مادة أرشيفية ضخمة للعائلة فهو ليس سيناريو مكتوب ونقوم فقط بتصويره، ولكنه بحث ذاتي".

وأضافت مخرجة فيلم "احكيلي": "المشروع هو الذي يحركني والأفلام الوثائقية هي السينما التي أجيدها، ولكني لا أقوم بفيلم كل عامين، احتاج إلى وقت للعمل على الموضوع حتى ينضج، الصعوبة في الفيلم أنه تجربة ذاتية ولكن (ظلال) أيضا كان تجربة صعبة حيث تواجدت فترة طويلة في مستشفى الأمراض النفسية".

وأشارت المخرجة إلى أن التجربة اعتمدت على أرشيف كبير للعائلة يمتد لـ100 سنة، من صور وفيديوهات وتسجيلات مع والدتها وجدتها وخالها المخرج الراحل يوسف شاهين، وتسجيلات أخرى للمخرج يوسف شاهين مع والدته قام بتسجيلها بنفسه، كما أن أحداثه تتنقل بين المدن التي ارتبطت بها العائلة وهي الإسكندرية والقاهرة وصولاً لباريس ولندن وهافانا.

ويشارك الفيلم في المسابقة الرسمية من مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية "إدفا"، في نسخته الـ32، والذي تتزامن فعالياته مع مهرجان القاهرة السينمائي.