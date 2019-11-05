ذكرت وزارة المالية، أنَّ مرتبات شهر نوفمبر سيجرى صرفها في موعدها المعتاد للجهات الحكومية في الفترة من 24 - 28 نوفمبر، مبينة أنَّ ذلك يأتي حرصًا على حسن سير العمل بالجهات الإدارية لتحقيق التطبيق الكامل لنظم إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS) ومنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني (GPS) بكفاءة وفاعلية.

وأضافت وزارة المالية، في بيان أصدره اليوم، أنَّها حددت المواعيد الإضافية التالية عوضًا لأيام الإجازات والعطلات الرسمية الواردة في شهري نوفمبر وديسمبر 2019 وكذلك شهر يناير 2020 على النحو التالي: 30 - 29 ديسمبر- 29-27-23 يناير.