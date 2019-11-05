قدم الدكتور عبدالحميد الشيخ عضو مجلس النواب عن دائرة تلا والشهداء بمحافظة المنوفية، طلب إحاطة لوزير البترول لعدم البدء في أعمال خدمة الغاز الطبيعي إلى قرى القلشي وكفر القلشي وكفر بتبس بمركز تلا، على الرغم من انتهاء أعمال الصرف الصحي لهذه القرى منذ سنوات، وقرب الخط الرئيسي للغاز منها عن طريق قرية طبلوها.

ونوه الشيخ في طلب الإحاطة، إلى عدم إدراج قرى طوخ وكلمة وكفر عسكر وميت أبو الكوم وزرقان وكفر زرقان وكفر ميت أبو الكوم وكفر طبلوها، بمركز تلا، بالخطة العاجلة للوزارة على الرغم من جاهزية تلك القرى لدخول الغاز وقرب الخطوط الرئيسية منها.

وأكد "الشيخ" لـ"الوطن"، أن وزارة البترول لم تقدم أي جديد في مشروعات توصيل الغاز الطبيعي في قرى مركز تلا خلال الفترة الماضية، مؤكدا على ضرورة وضع تلك القرى في الخطة العاجلة لوزارة البترول من أجل رفع كفاءتها، تنفيذا لتعليمات القيادة السياسية بتوصيل الغاز الطبيعي إلى القرى في الفترة المقبلة.