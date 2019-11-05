قال وزير الإسكان إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح اليوم الثلاثاء، 3 مشروعات إسكان و6 مشروعات تطوير طرق وكباري، ومشروعين لمحطة تحلية مياه البحر.

واستعرض وزير الإسكان خلال كلمته أمام الرئيس السيسي، في افتتاح عدد من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، موقف محافظة السويس من خطة التنمية القومية والمخطط الاستراتيجي القومي، قائلًا إنّها ترتبط بمحور التنمية الأفقي القادم من العاصمة، مرورًا بالعاصمة الإدارية، من خلال شريانين رئيسيين، هما طريق العين السخنة وطريق القاهرة السويس، مرورًا وانتهاءً بالسويس، حيث يرتبط ذلك مباشرةً بمحور تنمية رأسي قادم من الجنوب، وبالتحديد "الجلالة، العين السخنة، السويس، والإسماعيلية"، منتهيًا بالبؤرة الشمالية لمشروع محور تنمية قناة السويس في شرق بورسعيد.

وتابع: "السويس نقطة مفصلية بين أهم محورين للتنمية، الذي رصدهما مخطط الاستراتيجي القومي، وبناءً على توجيهات سيادتكم، تم اختراع موقع مدينة السويس الجديدة قرب مدينة السويس مباشرة، وتتمتع بإمكانية تنوع الأنشطة الاقتصادية، وتهيئ لإقامة منطقة سكانية واقتصادية متنوعة، وتبلغ مساحة الموقع نحو 58 ألف فدان، وتتمتع بواجهة شاطئية بطول 5 كيلومترات، ومساحة شاطئية 400 فدان، ما يتيح في إعداد المخطط الاستراتيجي للمدينة لخلق كورنيش المجتمع العمراني الذي سيعتبر من مجتمعات الجيل الرابع، على غرار ما تم في العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة".

ولفت إلى أنّ الدراسة الاقتصادية للمدينة تنص على إنشاء منطقة اقتصادية متنوعة، لمركز تنموي كبير يستوعب الزيادة السكانية المستقبلية للسويس، والزيادة القادمة لإقليم قناة السويس، حيث يعتبر من أهم الأقاليم التنموية على مستوى الجمهورية.

وأكد أنّ المدينة ستهيئ تنوعا في الاستخدامات، حيث تستوعب ما يتراوح بين 800 ألف إلى مليون نسمة، وتوفر نحو 200 ألف فرصة عمل، بواقع تكلفة استثمارية تقديرية نحو 85 مليار جنيه، على مدار مستوى المشروع.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظتي جنوب سيناء والسويس، في إطار توجهات الدولة نحو افتتاح عدد من المشاريع الفترة المقبلة.

من بين المشروعات افتتاح الرصيف البحري لشركة سوميد، ومشروعات كباري وإسكان في منطقة الطور وأبوزنيبة، وطريق على قناة السويس وكوبري الجيش المصري بمدخل السويس، وافتتاح المرحلة الأولى من طريق خدمة المحاجر، من نفق المشير محمد علي فهمي حتى طريق السويس وزعفرانة، والنفق شرم الشيخ ومشروعات خاصة بالحديد والصلب.

ومعظم المشروعات التي يفتتحها السيسي قومية تصب في إطار البنية الأساسية للدولة التي تهدف للتنمية الشاملة، وتحقيق معدلات التنمية وجذب الاستثمار، إذ إنّ البنية الأساسية مهمة ودونها لن يتم جذب المزيد من استثمارات، وهي أدوات تخدم التنمية.