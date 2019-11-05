تحدث الدكتور أيمن أبوعمر نائب وزير الأوقاف، معلقا على أخلاق الرسول، إن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم إحياء للأخلاق الذي نحن فى أمس الحاجة لها فى الآن، وذكر رد السيدة عائشة عند سؤالها عن خلق النبي قائلة: "كان خلقة القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم قرءانا يمشي على الأرض".

وأضاف نائب وزير الاوقاف، في كلمته نيابة عن الوزير خلال فعاليات احتفالية المولد النبوي الشريف، المقامة حاليا بنادي مستشاري قضايا الدولة، أن: الرسول كان مثالا للتسامح فى المعاملات وكان يعامل غير المسلمين بالحسنى، حيث انه كان يقف لجنازة غير المسلمين، فسأله أصحابه لماذا تقف لموتى اليهود؟ فيجيب صلي الله عليه وسلم إجابة تعلم البشرية مدى تسامح الإسلام وسعته للملسم وغير المسلم، وكيف أن هذا الدين ينبذ العنصرية والتطرف، فقال صلي الله عليه وسلم "أليست روح؟"، وذلك تطبيقا لقولة تعالي "ولقد كرمنا بني آدم".