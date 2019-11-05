"الحمد لله.. ربنا كرمني.. كنت واثق في القضاء المصري".. هكذا تحدث "أحمد" والد الفتاة "أميرة"، 15 سنة، المتهمة بقتل سائق بـ13 طعنة فى صحراء العياط فى يوليو الماضي والمعرفة إعلاميا بـ"فتاة العياط"، بعد قرار محكمة الطفل صباح اليوم بإخلاء سبيلها، دون أي ضمان، وتسليمها لأسرتها.

وأضاف الأب لـ"الوطن": "النهاردة ملحقتش أشوف بنتي وأشوف فرحتها بعد حكم البراءة (إخلاء سبيل)". يواصل "أنا عندي 3 بنات وأميرة بنتي بمليون راجل.. هي البنت الوسطانية، ربنا كرمها وخلى عندها قدرة إن هي تدافع عن شرفها".

وتابع قائلا "إحنا أصلا من الفيوم وأنا شغال سوائق وحالتي علي قد حالي.. وربنا كرمني بقالنا 3 شهور عايشين في عذاب، الحمد لله إن ربنا فرحني ببنتي".

وأمرت المحكمة بإخلاء سبيل الطفلة أميرة أحمد 15 سنة، والمعروفة إعلاميًا بفتاة العياط، أو "فتاة الشرف"، المنسوب إليها تهمة القتل العمد لسائق حاول اغتصابها في صحراء العياط، قبل 3 أشهر، وقررت المحكمة تسليمها لوالدها دون أي ضمانات.