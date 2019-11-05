أعلن قائد عمليات العاصمة العراقية بغداد، رفع حظر التجول الليلي في بغداد اعتبارا من اليوم، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل.

وأعلنت السلطات العراقية حظر التجول في بغداد، من 12 ليلا إلى 6 صباحا بالتوقيت المحلي فى الثامن والعشرون من أكتوبر المنقضى.

وكانت القوات الأمنية العراقية استخدمت الرصاص الحي، أمس، ضد متظاهرين احتشدوا قرب مقر تليفزيون العراقية الحكومي في وسط بغداد، بحسب ما أفاد شهود عيان.

ولم يتسن على الفور التأكد من إمكانية سقوط قتلى، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الرصاص الحي في العاصمة منذ 25 أكتوبر الماضي، مع استئناف الموجة الثانية من الاحتجاجات التي انطلقت مطلع الشهر نفسه، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 250 شخصاً، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الفرنسية "فرانس برس".

من جانبها، أشارت قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، أمس، إلى أن الشرطة أطلقت النار على المتظاهرين في شارع الرشيد في العاصمة بغداد، مشيرة إلى إصابة متظاهرين من جراء تفريق قوات الأمن لهم عند جسر الأحرار في بغداد.

وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، أن قوات الأمن العراقية فتحت النار على متظاهرين في بغداد وتقتل 5 على الأقل.

وكان متظاهرون، أغلقوا في وقت سابق، أمس، جسر الأحرار وسط العاصمة العراقية بغداد، كما أغلق متظاهرون مقر شركة لخدمة الهاتف والإنترنت في النجف جنوبي العراق، وفقا لما ذكرته "سكاي نيوز".

من جانبها، أعلنت إدارة عمليات البصرة، الحصول على موافقات قضائية لاعتقال المتسببين في قطع الطريق المؤدية إلى الموانئ العراقية.