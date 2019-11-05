أسفر "الملتقى العلمي الأول للتقنيات المعمارية والعمرانية لإقليم دلتا مصر"، بين قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنصورة، وجامعة برلين التقنية، وجامعة هامبورج عن لقاءين هامين أولهما مع الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، والآخر مع الدكتور أشرف حافظ، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحث العلمي عن عدد من التوصيات الهامة لتطوير مدن قرى إقليم الدلتا.

وأثمر اللقاءان عن 4 قرارات وتوصيات هامة في مجال التعاون بين الجنابين المصري والألماني وهي:

الاتفاق على تعاون علمي تطبيقي، وذلك لتطوير الحرم الجامعي، عمرانا وتقنيات، في مجال استخدامات الأراضي، وكفاءة الطاقة، ومجال الإدارة الذكية لإدارة الجامعة، وذلك من خلال تعاون علمي بحثي تطبيقي مع جامعة برلين التقنية بروفيسور كلاوس اشتيفان، بالتعاون مع جامعة هامبورج هافن سيتي مع البروفيسور جيزا تسيمير.

وتنفيذ عدد من الأنشطة المشتركة في مجال الأبحاث التطبيقية كبداية لتعاون أكاديمي مؤسسي بين جامعه المنصورة والجامعات الألمانية ومحافظة الدقهلية وذلك مجال تطوير الواجهات السكنية بالدهانات والأعمال الفنية المبتكرة بهدف التجميل ورفع الوعي المجتمعية والمشاركة للجهات المعنية في التغير المناخي وزراعه الأسطح وتنمية السياحة المحلية.

إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المفصولة عن المخلفات الصلبة بعد معالجتها لإعادة استخدامها في زراعات منتجة لتحسين الاستخدام الأمثل للمياه والطاقة النظيفة والزراعة البيئة وذلك بالعزب والنجوع البعيدة والمفصولة عن شبكات الصرف الصحي، والتعاون في مجال التقنيات البيئة العمرانية المكتفية ذاتيا بنماذج العمران والإسكان المتكامل المدمج مع تقنيات للصوب الزراعية وزراعة الأسطح .

التعاون في مجال المدن الذكية خاصة في مجال وإدارة ومتابعة الامتداد العمراني العشوائي للمجتمعات العمرانية بالمدن والقرى باستخدام تقنيات ال GIS وذلك للمساعدة الجهات المعنية في السيطرة على البناء العشوائي السريع والتعديل على الأراضي الزراعية.

يذكر أن الملتقي استمر علي مدار يومين، وهو أول تعاون أكاديمي وعلمي بين قسم الهندسة المعمارية بجامعة المنصورة وجامعة برلين التقنية وجامعه هامبورج بتمويل من منح الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، لتطوير التعليم والبحث العلمي وممارسه المهنة الهندسية للخريجين من جامعات دلتا مصر، واستضافته جامعة المنصورة، برعاية الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس الجامعة، والدكتور محمد عبد العظيم، عميد هندسة المنصورة، بتمويل من منح الهيئة الألمانية للتبادل العلمي DAAD، لتطوير التعليم والبحث العلمي وممارسة المهنة الهندسية للخريجين من جامعات دلتا مصر بحضور 14 باحث ألماني.