أصيب شخص، بحالة إعياء شديدة، إثر تناوله حبة حفظ الغلال، المعروفة بـ"الحبة القاتلة"، بإحدى مناطق مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، حيث تلقت غرفة عمليات ديوان المحافظة، بلاغاً يفيد إصابة "علاء. ا. م"، 25 عاماً، نتيجة تناوله الحبة القاتلة، تم إبلاغ قوات الشرطة، لاتخاذ الإجراءات للازمة.

وجرى نقل الحالة مصاباً بتسمم إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وإجراء الإسعافات الأولية له فور وصوله لاستقبال المستشفى، وأنقذه الأطباء، وسيتم تحويل الحالة لطنطا لعدم توفر سرير بالعناية المركزة، وأخطرت إدارة المستشفى الجهات الأمنية، لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وتلقى اللواء محمود حسن، مدير أمن كفرالشيخ، بلاغًا يفيد إصابة المواطن، وفور وصوله للمستشفى تم عمل إسعافات أولية وإنقاذه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة، ولم يتبين عما إذا كانت محاولة انتحار أم تناول قرص الغلال عن طريق الخطأ.