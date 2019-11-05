قال الدكتور محمد صلاح، رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية بوزارة الصحة، إن التأمين الصحي الشامل سيكون لجميع المواطنين على مستوى الجمهورية كافة بما فيها المناطق النائية.

وأضاف "صلاح" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلاميان وائل الإبراشي وخلود زهران والمذاع على فضائية "ON E"، أن الوزارة تعمل على توفير أكبر قدر من التدريب العملي للأطباء مع توفير أفضل تدريب ليكون منافسا للمستوى الدولي، موضحا أن الوزارة تحفظ لأطباء المناطق النائية فرص تدريب بأماكن متخصصة عقب عودتهم من العمل في تلك المناطق وذلك لحرص الوزارة على توفير مستوى طبي لائق بكل نطاقات الجمهورية.

وأكد أن وزارة الصحة ونقابة الأطباء تعملان جاهدتين لحل كل مشكلات الأطباء والرد على كل التساؤلات: "إحنا أطباء وتابعين للنقابة والنقابة بتتعاون مش بتعترض بس بتستفسر على حاجات معينة وفيه اتصال مستمر بينا".