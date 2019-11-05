رحبت المملكة المتحدة باتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، حسبما ذكرت قناة "العربية".

وجرى توقيع الاتفاق بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الثلاثاء، إن اتفاق الرياض يفتح صفحة جديدة في تاريخ اليمن لينعم بالأمن والاستقرار والنماء والإعمار.

وأضاف فيصل بن فرحان، عقب توقيع الاتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، أن سياسة المملكة العربية السعودية هي تغليب الحوار والدفع بالحلول السياسة، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية".

وأكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن اتفاق الرياض رسالة للعالم بأن الحل السياسي ممكن بين الأطراف اليمنية.