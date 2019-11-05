قال الدكتور حمدي عبدالعظيم، رئيس اللجنة العليا للبرنامج الرئاسي لصحة المرأة، إن الاهتمام بصحة المرأة رسالة قوية جدا لكل المجتمع المصري الذي يتكون في الأصل من 50% من الإناث.

وأضاف عبدالعظيم، خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمور خليل على شاشة "dmc"، أن صحة المرأة لها خصوصية عن الصحة العامة ولها أبعاد كثيرة تخص الصحة الإنجابية ونوعيات معينة من الأمراض وتخص الحالة الاجتماعية والنفسية وكذلك أورام الثدي.

وتابع أن أمراض الثدي تبدو لأول وهلة أنها مشكلة كبيرة تؤرق الناس على مستوى العالم، مشيرا إلى أنه خلال العقود الثلاثة الأخيرة نتيجة التطور في مجال الأبحاث العلمية نستطيع اكتشاف المرض أسرع وفي أطواره الأولية وعلاج المريضة.

واستطرد أن الهدف الرئيسي من البرنامج هو نقل المنظومة المتقدمة في التشخيص المبكر والعلاج الجيد وإعادة تأهيل السيدات، "ضلع مهم من برنامج الرئاسي هو الاهتمام بصحة المرأة بوجه عام والاهتمام بالمرض الأكثر أهمية اللي بيؤرق معظم السدات وهو أورام الثدي".