واشنطن: طهران تمارس الابتزاز من خلال برنامجها النووي

أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتبر أن طهران تمارس الابتزاز من خلال برنامجها النووي، وذلك حسبما نقلت "الحدث".

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الثلاثاء، أن بلاده ستتخلى عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع الدول الست الكبرى عام 2015 في فيينا.

وقال روحاني، إن إيران ستستأنف عمليات تخصيب اليورانيوم في مصنع فردو على مسافة 180 كلم إلى جنوب طهران، بعدما جمدتها بموجب الاتفاق.

وقال روحاني، في خطاب نقله التلفزيون الرسمي إن إيران لديها بموجب الاتفاق في مفاعل فردو 1044 جهازا للطرد المركزي من الجيل الأول آي آر 1 "تدور دون ضخ الغاز فيها".

وتابع: "اليوم سوف أطلب من منظمة الطاقة الذرية (الإيرانية) أن تبدأ بضخ الغاز في هذه الأجهزة" مؤكدا "سنتخذ الخطوة الرابعة والجديدة غدا".

ولفت إلى أن "نشاطاتنا النووية الجديدة تتم ايضا بإشراف ومراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى النشاط الذي سنبدأه غدا".

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعمليات مراقبة للنشاطات النووية الإيرانية وفق نظام هو الأكثر صرامة الذي طبقته هذه الهيئة التابعة للأمم المتحدة حتى الآن.