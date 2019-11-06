انتعشت أسواق السمك في الإسكندرية بعد انتشار سمك "الدنيس" بكثرة ووفرة، حيث تمكن عدد كبير من الصيادين من اصطياد كميات كبيرة من سمك الدنيس خلال تواجدها على سطح البحر خلال الأيام التي أعقبت النوة الأخيرة، ما تسبب في انخفاض سعره ما بين 80 إلى 100 جنيه للكيلو الواحد.

وانتشرت مراكب الصيد داخل شواطئ الإسكندرية، بعد فرحة الصيادين بالرزق الواسع داخل البحر هذه الفترة، حيث تسببت النوة في وقف الصيادين عن العمل لعدة أيام بسبب الأمطار الغزيرة والعواصف والرياح شديدة البرودة التي تسبب في ارتفاع موج البحر عن منسوبه ومنع الصيد وتوقف حركة الملاحة البحرية.

وقال سمير أبوستة، أحد بائعي السمك في سوق الحضرة وسط المدينة، إن الدنيس القادم من المياه المالحة منتشر في السوق بشكل كبير حيث انخفض سعره من 120 جنيه إلى 80 جنيه و100 جنيه للكيلو الواحد، مؤكدًا أن 20 جنيه انخفاض كبير في سعر كيلو السمك، لافتا إلى أنه من الأسماك الموجودة بوفرة في السوق.

وتوقع انخفاضه خلال الفترة المقبلة بسبب انتشاره بكثرة وتوافره عند الصيادين يومياً في كل رحلة صيد، "الدنيس من الأسماك التى يعشقها السكندريون خاصة أنها خفيفة وطعمها لذيذ".

وقال أشرف رزيقة، شيخ الصيادين، إن السمك يطفوا على سطح البحر بعد كل نوة للبحث عن المكان الدافئ لذلك انتعش الموسم وأصبح السمك متواجدا بكثرة أمام الصياد وخاصة صيادين الهواة، الذين يصطفون على الشاطئ، مؤكدًا أن الصيد مهنة صعبة والأصعب فيها هو أنها مرتبطة بالجو والأرصاد الجوية والنوات، وتسبب رياح الشتاء في ارتفاع موج البحر ومنع الصياد من الصيد لعدة أيام، مشيراً إلى أن الصياد "أرزقي" يشتغل قليل ويوقف كثير.

وأكد أن المراكب تنتظر انتهاء النوة وتخرج سريعاً لأن موسم الصيد ينتعش وتطفوا الأسماك على السطح، ويكون البحر رزقة واسع.