قال الدكتور عمرو شوقي منظم معرض النقل وإنشاء وصيانة الطرق والكباري، إن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بصناعة سيارة كهربية مخصصة للسير على الطرق المصرية.

وأكد شوقي خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" أن السيارة الجديدة من المتوقع أن تصل سرعتها لـ80 كيلو في الساعة لافتًا إلى أنها ستكون بديلا جيدا للتاكسي، وأنهم يبحثون عن آلية جديدة لسحب التاكسيات القديمة من السائقين واستبدالها بسيارات كهربية وإجراء الحسابات المالية لذلك.

وأثنى شوقي على دور طلاب كلية الهندسة في محاولاتهم لتصنيع سيارات كهربية وتطوير بطاريات الكهرباء للوصول إلى أكبر سعة ممكنة للبطاريات وأقاموا رالي للسيارات الكهربية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال إن السيارات الكهربية تعمل في أوروبا وأمريكا وآسيا، ودخولها مصر كان بخطة مدروسة، لافتًا إلى أن الاهتمام جاء بعد إعلان وزارة الإنتاج الحربي تصنيعها للسيارات الكهربية.

وأوضح أن السيارة الكهربية صغيرة الحجم ليست للاستخدامات التقليدية مشبهها بسيارة الجولف، "هذه السيارة لتطبيقات خاصة نظرًا لأن سرعتها لا تزيد عن 45 كيلو في الساعة، ويمكن استخدامها في الأماكن المغلقة والمنتجعات السياحية.