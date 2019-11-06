انطلقت المرحلة الثالثة من تدريب مكلفي الخدمة العامة ضمن أنشطة البرنامج القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية "مودة" في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد، بحضور 600 من مكلفي الخدمة العامة.

وأكدت رمزة صدقي مدير مشروع مودة أنّ البرنامج في أحدث فعاليته التدريبية يستهدف تدريب 1600 مكلفة خدمة عامة على مستوى 6 محافظات، وشهدت بداية الأسبوع الحالي بداية التدريب بمحافظتي الإسكندرية وبورسعيد، ومن المقرر أن يشهد الأسبوع المقبل انطلاق فعاليات التدريب على مستوى الأربع محافظات الأخرى، وهي "الفيوم والسويس وطنطا ودمياط" في استهداف للتوسع في البرنامج التدريبي على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضافت صدقي أنّ ذلك يأتي بالتوازي مع التوسع في تدريب الأبناء من طلبة الجامعات، حيث تشهد الجامعات تطبيقا لبرنامج تدريبي متطور على مستوى جامعات القاهرة وحلوان وعين شمس وبورسعيد والإسكندرية، نحو نشر التوعية بآليات الحفاظ على الكيان الأسري، مشيرة إلى أنّ الفصل الدراسي الأول يستهدف 96 ألف طالب وطالبة على مستوى الجامعات المستهدفة.

ومن المقرر نهاية الشهر الحالي، تخريج كوادر تدريبية مؤهلة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، تمهيدا لانطلاق العمل على مستوى 21 جامعة أخرى على مستوى الجمهورية، ليصل عدد المستهدفين من طلبة الجامعات لـ450 ألف طالب وطالبة خلال العام الدراسي الحالي، واستمرار التدريب بالبرنامج للمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية.

وأشارت مديرة برنامج مودة إلى أنّ البرنامج التدريبي تم إعداده بدرجة عالية من الكفاءة لتحقيق الهدف المطلوب في الحفاظ على كيان الأسرة مستقبلا، من خلال رفع وعي تلك الفئة من الشباب في سن الزواج بأسس التعامل بين الزوجين وتحقيق التواصل الجيد، بما يساعد في حل الكثير من المشكلات وتوعية الشباب بمواجهة الصعوبات بطرق بسيطة، إضافة الى التوعية الصحية والنفسية والدينية على حقوق وواجبات الطرفين داخل العلاقات الزوجية.

يذكر أنّ مشروع مودة يعمل على الحد من نسب الطلاق من خلال تفعيل جهات فض المنازعات الأسرية لأداء دورها في الحد من الطلاق ومراجعة التشريعات التي تدعم كيان الأسرة وتحافظ على حقوق الطرفين والأبناء، ويستهدف "مودة" الفئة العمرية من 18 ـ 25 عاما من طلبة الجامعات والمعاهد والمجندين بوزارتي الدفاع والداخلية والمتزوجين المترددين على مكاتب تسوية المنازع.