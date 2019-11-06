وضعت الهيئة العامة للخدمات البيطرية عدد من الإجراءات المشددة لحماية الحيوانات من الأمراض الوبائية خلال فصل الشتاء قدوم فصل الشتاء.

وقال الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنه في ظل التغيرات المناخية التي تشهدها البلاد وضعت الهيئة خطه لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية بالتنسيق مع المديريات ويتم اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية الثروة الحيوانية.

وأوضح الدكتور محمد عطية رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي، أن الإجراءات تتمثل في توفير التحصينات اللازمة بكميات تتناسب مع تعداد الثروة الحيوانية مع مستلزمات التحصين من أدوات الأمان الحيوي من سرنجات وسنون وبالطو وأدوات ذات الاستخدام الواحد من قفازات وغطاء رأس وغطاء حذاء.

وأضاف أن الإجراءت تتمثل أيضا في التحصين ضد الأمراض من خلال الحملات القومية قبل دخول المرض مثل حملة الحمى القلاعية والوادي المتصدع واستهداف 90% من الحيوانات المعرضة للإصابة والتحصين بلقاح النيموباك للحيوانات الصغيرة حتى عمر 18 شهرا وتلقي الشكاوي من المواطنين وتلبية طلبات التحصين للمربين عن طريق الخط الساخن 19561 من خلال إرسال لجنة من أطباء الإدارة المركزية للطب الوقائي لمعاينة الشكوى أو توجيه المديريات باتخاذ اللازم.

وأكد أن الإدارة المركزية للطب الوقائي تقوم بالتنبيه على مديريات الطب البيطري بالمحافظات المختلفة برفع الوعي لدى المربين وأصحاب المزارع عن أهم الأمراض ومدى خطورتها، والتي تنتقل خلال موسم الشتاء ومن أهمها مرض الحمى القلاعية، ومرض التسمم الدموي ومرض جدري الأغنام ومرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأشار إلى أن المديريات تقوم أيضا بمخاطبة المحليات بالرش المستمر للبرك والمستنقعات وإزالة القمامة وأماكن تكاثر الناموس الناقل لبعض الأمراض والتنبيه بالإبلاغ الفوري عن أي حالة اشتباه بالأمراض الواجب الإبلاغ عنها سالفة الذكر، وإجراء التحصين الحلقي في دائرة قطرها 10 كم والاستقصاء الوبائي لمعرفة مدى انتشار المرض والسيطرة على حركة الحيوانات والتوصية بغلق أسواق الحيوانات الحية الموجودة بنطاق بؤرة الإصابة بالأمراض الوبائية.