سجّلت صادرات الحلي والأحجار الكريمة من مصر ارتفاعا كبيرا خلال شهر سبتمبر، حسب تقرير صادر عن المجلس التصديري لمواد البناء والصناعات المعدنية، الذي أوضح أن قيمة صادرات تلك المنتجات بلغت 164 مليون دولار بارتفاع 186%، يليها صادرات الالمونيوم ومصنوعاته بقيمة 44 مليون دولار بانخفاض 24%.

فيما سجلت صادرات الحديد والصلب 35 مليون دولار بانخفاض 64%، ثم صادرات الصهاريج والخزانات والاسلاك والمسامير بقيمة 17 مليون دولار بارتفاع 29%، ثم صادرات مصنوعات النحاس بقيمة 16 مليون دولار بانخفاض %19

وذكر التقرير، أن صادرات الزجاج تصدرت أداء قطاع مواد البناء بقيمة 37 مليون دولار بارتفاع 21%، ثم صادرات الرخام والجرانيت بقيمة 20 مليون دولار بارتفاع 1% فقط عن سبتمبر 2018، يليه صادرات المواد المحجرية بقيمة 18 مليون دولار بارتفاع 26%، ثم السيراميك بقيمة 14 مليون دولار بارتفاع 6%، ثم الأدوات الصحية بقيمة 13 مليون دولار بارتفاع 12% ثم الأسمنت بقيمة 10 ملايين دولار.