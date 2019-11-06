التحقيق مع طاقم إشغالات حي العجوزة لتقاعسهم عن خدمة المواطنين

اجتمع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مع عدد من المواطنين داخل ديوان عام المحافظة، وأسفر اللقاء عن قرارات مهمة نالت رضاء المواطنين، حيث استمع المحافظ لشكوى مواطن بشأن إشغال صاحب مقهى وعربة مأكولات بشارع أبو المعالي بحي العجوزة، الطريق العام وإحداث ضوضاء وتلوث بيئي في المنطقة، بسبب انبعاثات الأدخنة، ما يؤثر بالسلب على سلامة المواطنين.

وفور تأكد محافظ الجيزة من شكوى المواطن وتكررها، دون اتخاذ الإجراء القانوني الرادع حيالها وإزالتها، وجّه بإيقاف ونقل طاقم الإشغالات بالكامل بحي العجوزة والتحقيق معهم، لعدم استجابتهم لشكوى المواطن وحلها، في ظل التوجيهات الصادرة بسرعة التعامل الفوري مع شكاوى المواطنين وحلها بأقصى سرعة.

ووجّه المحافظ بسرعة إزالة أسباب شكوى ورفع أوجه الإشغال بالشارع، وتحرير محاضر غلق للمقهى لعدم الالتزام بالتراخيص، ورفع عربة المأكولات وتحرير محاضر بيئية للمخالفات المضبوطة.

كما استمع محافظ الجيزة لعدد من شكاوى المواطنين، شملت التضرر من وجود موتوسيكلات تابعة لمعمل تحاليل بشارع أحمد البرعي بالعجوزة، تتسبب في إعاقة حركة السير للمواطنين، إضافة إلى وجود مخالفات بيئية للمعمل، ووجّه برفع المركبات من طريق المشاة وشن حملات صحية وبيئية على المعمل، للوقوف على المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واطلع المحافظ على شكوى مواطن من وجود تسريبات للمياه وتصدعات بالخرسانة بعقار بشارع الملك فيصل، ووجّه شركة مياه الشرب والصرف الصحي بعمل جسات للتربة للوصول إلى مصدر تسريب المياه وسرعة المعالجة لإزالة شكوى المواطن.

وشهد لقاء المحافظ الاطلاع على شكاوى عدد من المواطنين بشأن وجود مخبز بلدي يمارس بعض المخالفات بحي العمرانية، ووجود بناء بعقار مخالف تسبب في حدوث تصدعات بالعقار الملاصق بحي العمرانية والهرم، ووجود مياه جوفية بجراج خاص يؤثر على السلامة الإنشائية للعقار، وجّه المحافظ بسرعة حل شكاوى المواطنين خلال موعد أقصاه 48 ساعة، والمتابعة مع الشاكي للتأكد من عدم تجدد الشكوى.