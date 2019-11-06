أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية اليوم الأربعاء، توجيهاته إلي رئيس نيابة أول المحلة بضرورة فتح باب التحقيق فى واقعة إطلاق النيران على مقاول وإصابته بطلق ناري فى الرقبة أثناء سيره بطريق العام بمنطقة المشحمة بمدينة المحلة الكبرى.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها للكشف عن الواقعة والقبض على الجاني عقب فراره مستقلاً سيارة ملاكي عقب ارتكابه الواقعة وتسليمه وعرضه على النيابة العامة لإتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

ترجع الواقعة عندما تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد دكتور عمرو عزت الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة وسمنود بورود بلاغات من الأهالى تفيد بأصابة " أحمد .ع" مقاول مباني 26 سنة، بطلق ناري فى الرقبة على يد " على . ال " بميدان المشحمة بسبب خلافات مالية سابقة بينهم .

وعلى الفور تحركت القيادات الأمنية إلي مكان الحادث وتم نقل المجني عليه بسيارة إسعاف إلى طوارىء مستشفي المحلة العام لإسعافه، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .