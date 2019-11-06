تمكنت مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية، اليوم الأربعاء، من القبض على موظفة، لاستيلائها على 2 مليون و500 ألف جنيه من 3 مواطنين بزعم توظيفها في تجارة مستحضرات التجميل.

تلقى فرع إدارة مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، بلاغا من 3 مواطنين، يفيد قيام إحدى السيدات بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية، بلغت 2 مليون و500 ألف جنيه. واتهم المبلغون المذكورة بتلقي الأموال منهم بقصد توظيفها في مجال تجارة مستحضرات التجميل مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنها توقفت عن سداد الأرباح، ورفضت رد أصل المبلغ المستولى عليه.

وأكدت تحريات مباحث الأموال العامة بغرب الدلتا صحة الواقعة، وتبين أن المشكو في حقها تعمل، مدير مبيعات بإحدى شركات العطور بالإسكندرية، مقيمة بدائرة قسم شرطة الرمل أول، وجمعت المبلغ المالي خلال عامي 2018 و 2019.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهمة، واعترفت في التحقيقات بارتكابها للواقعة. وأخطرت النيابة العامة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.