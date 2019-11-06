تقدمت أنيسة حسونة عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري التعليم والثقافة، بشأن انتشار الجرائم بين طلب المدارس في الفترة الأخيرة دون تحرك واضح من الجهات المسؤولة.

وأكدت أنّ الآونة الأخيرة شهدت انتشار الجرائم بين طلبة المدارس، بما ينذر بكارثة تتسبب في فساد جيل كامل حال عدم اتخاذ خطوات لمواجهة ذلك.

وأضافت أنّ الحوادث تنتشر بالأسلحة البيضاء والاعتداء على المدرسين وإصابتهم، وبينها مدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية بالمحلة، التي شهدت وقوع جريمة كبيرة داخلها، ما أسفر عن وفاة طالب.

وشددت النائبة على أنّ انتشار تلك الجرائم بين طلبة المدارس يعكس الانحدار الثقافي بين الشباب من الناحية الأخلاقية والدينية والاجتماعية، سواء داخل الأسرة أو المجتمع، وهناك قابلية لزيادة هذه الجرائم طالما الرقابة الثقافية غير موجودة من الأساس.

وأشارت حسونة إلى أنّه من أبرز الأسباب أنّ نوع الفن الذي يقدمه الإعلام المرئي من أفلام ومسلسلات، تشجع على العنف والكراهية وتعاطي المخدرات، فبالتالي يقلد الأطفال بطل الفيلم أو المسلسل سلوكيًا.

وطالبت النائبة الوازرات المعنية مثل التربية والتعليم والشباب والرياضة والثقافة، بأداء دورها في توعية الطلاب ثقافيًا حتى القضاء على تلك الأفكار، مؤكدة أنّ وزارة التربية والتعليم لها دور كبير في السيطرة على هذه الجرائم، من خلال وضع قواعد وقرارات بالتفتيش المستمر والرقابة الكاملة على الطلبة من جانب العاملين بالمدرسة.